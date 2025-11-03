رغم الرفض الإسرائيلي.. تركيا تدرس الانضمام لـ"قوة حفظ الاستقرار" بغزة

وكالات

أفادت صحيفة تركية مقربة من الحكومة، بأنه من المتوقع اكتمال المفاوضات بشأن انضمام قوات تركية لـ"قوة المهام الخاصة لحفظ الاستقرار" في قطاع غزة بحلول نهاية الأسبوع، وفق ما أوردت سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وقالت الصحيفة، إن تركيا قد ترسل جنودًا لضمان أمن فريقها المكون من ضباط رفيعي المستوى كمراقبين في القوة الخاصة في قطاع غزة.

وجاء ذلك على الرغم من أن إسرائيل قد أعلنت رسميًا رفضها مشاركة تركيا في إرسال قوات إلى غزة ضمن "قوة الاستقرار الدولية" المقرر إرسالها إلى القطاع، وقال وزير الخارجية جدعون ساعر: "لن نسمح بذلك".

وأضاف ساعر، أن الدول المستعدة لإرسال قوات إلى غزة يجب أن تكون على الأقل "عادلة مع إسرائيل"، وفق تعبيره.

ووفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإنه من المقرر نشر قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع المُدمَّر، لكنّ المشاركين المُحتملين يقولون إنّ التفاصيل الحاسمة حول تفويضها لم تُحسم بعد.

وأعلن ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة في 29 سبتمبر الماضي، قائلًا إنه من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية "على الفور" لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتمكين انسحاب المزيد من القوات الإسرائيلية من غزة.