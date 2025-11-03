إعلان

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

كتب : مصراوي

11:32 ص 03/11/2025

قطاع غزة

وكالات

قال مصدر في مجمع ناصر الطبي، إن فلسطينيا أُصيب بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الاثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت في ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق شرق خان يونس، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل سكنية شرق المدينة.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة، وفق القناة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على عدة منازل شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار تفخيخ القوة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي المنازل وتفجيرها.

وجاء ذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في 9 أكتوبر الماضي وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، وبوساطة من مصر وقطر وتركيا.

وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بتبادل أسرى ووقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات لقطاع غزة.

مجمع ناصر الطبي مسيرة إسرائيلية خان يونس قطاع غزة

