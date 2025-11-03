إعلان

الفيضانات تودي بحياة 37 شخصا في وسط فيتنام

كتب : مصراوي

11:12 ص 03/11/2025

فيضان

هانوي-(د ب ا)

قالت السلطات المحلية اليوم الاثنين إن هطول الأمطار خلال الأسبوع الماضي أدى لوقوع فيضانات قوية بوسط فيتنام، مما أودى بحياة 37 شخصا وفقدان خمسة آخرين.

وغمرت المياه مناطق بوسط البلاد، بما فيها مناطق حول مدينتي هوي ودا نانج السياحيتين.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن السكان استخدموا القوارب للتحرك وسط الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام إن 78 شخصا أصيبوا، وتضرر نحو 13 ألف شخص بسبب الفيضانات.

وأضافت الوكالة أن 64 ألف رأس ماشية، معظمها من الدواجن والأبقار نفقت.

وحذرت السلطات من وقوع المزيد من الفيضانات في ظل التوقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

الفيضانات هطول الأمطار فيتنام

