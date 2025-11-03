

وكالات

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليهود الأرثوذكس، للتصويت بكثافة لصالح مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم نيوجيرسي، جاك تشياتاريلي، في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

تأتي هذه الانتخابات بالتزامن مع استحقاقات فرجينيا، في اختبار مهم لقوة ترامب داخل الحزب الجمهوري وللحزب الديمقراطي، وقد تكشف عن المزاج السياسي العام قبل سنة من الانتخابات النصفية القادمة التي قد تغير المشهد السياسي الأمريكي.

ويعد جاك تشياتاريلي سياسيا ورجل أعمال من نيوجيرسي، شغل عدة مناصب عامة، منها عضو مجلس بلدة راريتان، ومجلس مقاطعة سومرست، ونائب في الجمعية التشريعية للولاية بين 2011 و2018.

ترشح سابقا لمنصب الحاكم في 2017 و2021، وخسر بفارق ضئيل في 2021، قبل أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم في 2025 ويحظى بدعم بارز من ترامب.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن: "المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية في جميع أنحاء أمريكا صوّتت بأعداد كبيرة جدا لصالحنا في حملتنا الرئاسية التاريخية لعام 2024".

وتابع: "كانت مدينة ليكود في نيوجيرسي واحدة من أكبر انتصاراتنا في أي مكان في البلاد، حيث حصلنا على أكثر من 90% من الأصوات، في 4 نوفمبر، ستكون أنظار البلاد مرة أخرى على نيوجيرسي".

أضاف: "أحتاج إلى أن يصوت جميع مؤيديني في المجتمع الأرثوذكسي في ليكود والمدن المحيطة بأعداد هائلة لصالح جاك تشياتاريلي سيكون جاك حاكما عظيما، ويحظى بدعمي الكامل والتام لن يخذلكم أبدا جاك يحتاج إلى كل صوت في المجتمع، بما في ذلك جميع طلاب اليسيفا الذين خرجوا للتصويت لصالحنا العام الماضي أصواتكم في هذه الانتخابات ستحمي نيوجيرسي، وهي ولاية عزيزة على قلبي".

وأكد: "سيخفض جاك الضرائب بشكل كبير ويقلل من تكاليف الطاقة المفرطة والمجنونة، في حين أن الخصم ستضاعف، وتضاعف 3 مرات، وربما 4 مرات من تكاليف الطاقة وغيرها ستندمون على اليوم الذي صوتتم فيه لها المرشحة الديمقراطية، عضو الكونجرس الأمريكي ميكي شيريل".

يشير محللون سياسيون إلى أن تحركات ترامب واستهدافه للمجتمع اليهودي الأرثوذكسي في نيوجيرسي تعكس أهمية الولاية في معركة النفوذ الجمهوري قبل الانتخابات النصفية المقبلة، وتجسد محاولة لإعادة بناء قاعدة مؤيديه من الناخبين الأساسيين، وفقا لروسيا اليوم.