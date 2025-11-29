إعلان

استمرار التصعيد.. فنزويلا ترد على ترامب بشأن إغلاق المجال الجوي للبلاد

كتب : مصراوي

09:50 م 29/11/2025

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

رويترز

قالت حكومة فنزويلا في بيان لها مساء اليوم السبت، إنها أدانت تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب على أن المجال الجوي حول فنزويلا يجب أن يُعتبر مغلقا.

ووفقًا للبيان الذي نشرته رويترز، فإن وزارة الخارجية الفنزويلية وصفت تصريحات ترامب التي أدلى بها في وقت سابق بأنها "تهديد استعماري" ضد سيادة البلاد وتتعارض مع القانون الدولي.

وقال ترامب في وقت سابق من اليوم، إن المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها يجب اعتباره "مغلقا بالكامل"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يرجى النظر في إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

