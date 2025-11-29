نيودلهي - (د ب أ)

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم السبت هطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولاية أندرا براديش لمدة أربعة أيام، من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تحت تأثير الإعصار متعدد الدوامات "ديتواه".

ووفقا للهيئة، فإن العاصفة متعددة الدوامات في جنوب غرب خليج البنغال والمناطق المجاورة لشمال سريلانكا تحركت شمالا بسرعة 10 كيلومترات في الساعة خلال الست ساعات الماضية، وظلت مركزة فوق نفس المنطقة حتى الساعة 1130 صباحا، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

وتحت تأثيرها، قال براخار جاين، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث بولاية أندرا براديش، إن بعض المناطق المعزولة في مدينتي تيروباتي وتشيتور من المرجح أن تتعرض لهطول أمطار غزيرة في وقت لاحق من اليوم.