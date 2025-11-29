بعد هجوم بيت جن.. إسرائيل تدرس تغيير استراتيجيتها في سوريا

يدرس الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في جنوب سوريا وذلك إذا تبين تورط قوات الحكومة السورية في الهجوم على جنوده في بلدة بيت جن، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة، فإن الجيش الإسرائيلي قد يغير استراتيجيته في جنوب سوريا من خلال تقليل عمليات الاعتقال وزيادة تنفيذ الغارات الجوية للحفاظ على سلامة جنوده والقضاء على الأهداف المحددة.

وزعمت قناة "كان" العبرية، أن إسرائيل رصدت أن بعض من يخططون لهجمات ضدها يعملون لصالح أجهزة المخابرات التابعة للحكومة السورية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه لم يتضح من تقرير "كان" مدى ارتباط هؤلاء بالحكومة السورية، وما إذا كانت أفعالهم ضد إسرائيل معروفة للسلطات السورية.

وجاء ذلك بعدما اعترف الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في قرية بيت جن السورية أثناء تنفيذها حملة اعتقالات في المنطقة.

وقال الجيش، إن قواته ردّت على النيران، كما قدّم سلاح الجو الإسرائيلي الدعم بغارات جوية من طائرات مروحية وطائرات مسيرة، لافتًا إلى أن طائرات مقاتلة نفذت أيضًا غارات عدة على أهداف محددة مسبقًا.

#عاجل مشاهد من كاميرات الجسم خلال الاشتباك في قرية #بيت_جن بسوريا: اشتباك من مسافة صفر واعتقال الارهابيين



⭕️خلال ساعات الليلة الماضية استكملت قوات الفرقة 210 عملية لاعتقال ثلاثة مخربين ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية في جنوب سوريا.



⭕️خلال العملية خاضت القوات اشتباكًا من… pic.twitter.com/kYajxYiM3Z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2025

هجوم بيت جن

فجر أمس الجمعة، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان المحتلة، واندلعت مواجهات بين القوات ومسلحين في البلدة.

وتعرضت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق نار خلال عملية اعتقال نفذتها في جنوب سوريا، ما أسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين، بينهم 3 بجروح خطيرة، وفق ما أعلنه الجيش ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية على بلدة بيت جن بريف دمشق، أسفرت عن استشهاد 13 مدنيًا وأكثر من 25 مصابًا.

سوريا تدين العدوان الإجرامي

بدورها، أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي "الإجرامي" على بلدة بيت جن الذي استهدف المدنيين الآمنين.

وقالت الخارجية السورية، في بيان الجمعة على حسابها بمنصة "إكس"، إن ما جرى في بيت جن "جريمة متكاملة الأركان" ولسوريا كامل الحق في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وينتشر الجيش الإسرائيلي في 9 نقاط داخل جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتتمركز معظم هذه النقاط داخل منطقة عازلة تُشرف عليها الأمم المتحدة على الحدود، ويوجد نقطتان على الجانب السوري من جبل الشيخ، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وتعمل القوات الإسرائيلية في مناطق بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومترًا (9 أميال) داخل الأراضي السورية، زاعمة أن اعتدائتها المستمرة تهدف إلى الاستيلاء على أسلحة قد تشكل تهديدًا لإسرائيل إذا وقعت في أيدي ما وصفتها بـ"القوى المعادية"، وفق الصحيفة العبرية.