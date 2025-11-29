منع سير الشاحنات في بيروت وجبل لبنان بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان

بيروت ( د ب أ)

أصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، أحمد الحجار، قرارًا اليوم السبت بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من صباح غد الأحد حتى ليل الثلاثاء المقبل بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ويزور بابا الفاتيكان لبنان قادمًا من تركيا في أول رحلة خارجية منذ اعتلائه كرسي البابوية،حيث يتوقع أن يتحدث البابا خلال زيارته بشكل أوسع عن السلام في الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن ليو الرابع عشر هو أول بابا أمريكي للفاتيكان.