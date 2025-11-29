حماس: الاحتلال يواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الفلسطينيين وأرضهم بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، في بيان اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل متعمّد وسافر عبر نسف المباني والقصف المدفعي والاغتيالات ومنع دخول المساعدات.

وأضافت: "مسؤولية تحرير أرضنا ليست مسؤولية فلسطينية فحسب وإنما مسؤولية سياسية وحقوقية وإنسانية وأخلاقية يشترك فيها كل أحرار العالم".

وأكدت الحركة، أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلّحة هي حقوق مشروعة لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها وفق القوانين والأعراف الدولية.

وثمّنت حماس الحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال عامي العدوان وحرب الإبادة الجماعية، داعية إلى إطلاق موجة غضب عارمة ثانية في عواصم العالم.