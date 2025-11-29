إعلان

بن غفير يطالب بوقف التحقيق في إطلاق النار على الفلسطينيين بالضفة

كتب : مصراوي

09:51 ص 29/11/2025

إيتمار بن غفير

وكالات

طالب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بوقف استدعاء الجنود للتحقيق في إطلاق النار على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وقال بن غفير، في مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس": "نحن هنا في أكاديمية يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية) العسكرية، جئت لتقوية واحتضان المقاتلين الأبطال هنا. يجب وضع حد لهذا الإجراء الملتوي عندما يطلق مقاتلنا النار على (إرهابي) ويأخذونه للاستجواب. يجب أن يتوقف هذا الإجراء"، وفق تعبيره.

وأمس الجمعة، فتحت الشرطة والجيش الإسرائيليان تحقيقًا في إطلاق النار على شابين فلسطينيين غير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار يوم الخميس الماضي على شابين فلسطينيين بالضفة، وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الشابين بديا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة.

إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي إطلاق النار على الفلسطينيين بالضفة أكاديمية يهودا والسامرة العسكرية

