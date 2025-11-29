مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

فازت مصر بمقعد داخل الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، خلال الانتخابات التي جرت الجمعة، في خطوة حظيت بإشادة دولية واسعة تقديرًا للدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري على مستوى العالم.

وجاء الفوز بعد أن استعرض وفد مصر المشارك في الانتخابات الإمكانات البحرية الكبيرة التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أهميتها المحورية كواحدة من أبرز الدول البحرية الرائدة.

وأوضح الوفد أن قدرات مصر الاستراتيجية وموقعها الحيوي يؤهلانها للقيام بدور فاعل داخل مجلس المنظمة، وفقًا لما ورد في البيان العاجل لقناة القاهرة الإخبارية.