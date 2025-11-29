إعلان

مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

كتب : عاطف مراد

12:15 ص 29/11/2025

مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فازت مصر بمقعد داخل الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، خلال الانتخابات التي جرت الجمعة، في خطوة حظيت بإشادة دولية واسعة تقديرًا للدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري على مستوى العالم.

وجاء الفوز بعد أن استعرض وفد مصر المشارك في الانتخابات الإمكانات البحرية الكبيرة التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أهميتها المحورية كواحدة من أبرز الدول البحرية الرائدة.

وأوضح الوفد أن قدرات مصر الاستراتيجية وموقعها الحيوي يؤهلانها للقيام بدور فاعل داخل مجلس المنظمة، وفقًا لما ورد في البيان العاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقعد دوليً بارز صر تفوز لجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية نتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت