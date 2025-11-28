وكالات

عين الجنود في غينيا بيساو، اليوم الجمعة، حليفًا وثيقًا للرئيس المخلوع رئيسًا للوزراء، بعد استيلائهم على السلطة في أعقاب الانتخابات الوطنية المتنازع عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن الزعيم العسكري الجديد للبلاد، الجنرال هورتا إينتا، تعيين وزير المالية إيليديو فييرا تي رئيسًا للوزراء في مرسوم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

ويعد فييرا تيه حليفًا مقربًا للرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، إذ عمل مديرًا لحملة حزبه خلال الانتخابات التشريعية يوم الأحد.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، رفعت القيادة العسكرية العليا حظر التجوال الذي فرضته أثناء استيلائها العسكري على السلطة وسمحت بحركة الأشخاص ووسائل النقل العام في جميع أحياء العاصمة بيساو.

ويوم الأربعاء الماضي، استولى الجنود على السلطة في غينيا بيساو بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة .

وشهدت غينيا بيساو، إحدى أفقر دول العالم، انقلابات ومحاولات انقلاب منذ استقلالها عن البرتغال قبل أكثر من 50 عامًا، بما في ذلك محاولة انقلاب في أكتوبر .

وتُعرف الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، بأنها مركز لتهريب المخدرات بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، وهو اتجاه يقول الخبراء إنه ساهم في تأجيج أزماتها السياسية، بحسب "أ.ف.ب".