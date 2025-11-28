لمواجهة أزمة التعليم.. ماكرون يعتزم حظر الهواتف في المدارس

(د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يعتزم حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل ضمن خطة للحد من "أزمة التعليم" في فرنسا.

وخلال حملته الانتخابية، كان تعهد الرئيس الفرنسي بحظر الهواتف المحمولة في المدارس والمعاهد، ضمن خطته، لمواجهة التراجع في مستويات الانتباه لدى الشباب في الفصول الدراسية.

وقال ماكرون في زيارته لمنطقة "فوجس" شرق فرنسا اليوم، "إن الكثير من هؤلاء الشباب يتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في المنازل، لذلك هم لا يقرؤون، حيث يبلغ معدل استخدامهم لهذه مواقع أربع ساعات و20 دقيقة يوميا".

وأضاف ماكرون: "لدينا العديد من الشباب الذين أصبحوا مدمنين. لدينا شباب يصلون إلى الفصول الدراسية منهكين ويحتاجون إلى استخدام هواتفهم".

والى جانب حظر الهواتف المحمولة، تشمل المراحل الثلاث لمعالجة "أزمة التعليم"، الوقاية من قبل العائلات والمعلمين مع إعلاء أهمية القراءة، وتسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على الشاشات إلى حد الإدمان.

وأكد ماكرون، أن القراءة هي الحل الأمثل. قراءة الكتب ستجعلك أكثر ذكاء واستقلالية.

وبدأت فرنسا في عام 2018 تطبيق حظر شامل للهواتف المحمولة لأول مرة في المدارس الابتدائية والتكميلية، أي تلك التي لا يتجاوز أعمار التلاميذ فيها 14 الى 15 عاما، بموجب قانون صادق عليه البرلمان.

ويتيح نفس القانون للمدارس الثانوية حظر الهواتف المحمولة لكن دون أن تكون ملزمة على ذلك.