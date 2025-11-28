قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في ريف دمشق

الدوحة- (د ب أ)

أدانت قطر التوغل الذي قامت به القوات الإسرائيلية في ريف دمشق، وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين. واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والقانونين الدولي والإنساني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن استمرار مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عنها، وفقا للقانون الدولي.

كما أكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، ودعمها لكل الجهود الهادفة لإنهاء الاعتداءات وضمان أمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.