مستوطنون يتسللون إلى سوريا لإقامة مستوطنة جديدة في الجولان.. ما القصة؟

كتب-عبدالله محمود:

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قوات الاحتلال إعادة 13 مستوطنان اخترقوا الحدود مع سوريا في منطقتي جبل الشيخ وبئر عجم.

ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اقتحام المستوطنون الإسرائيليون للأراضي السورية في الجولان، بأنه حادث خطير، مؤكدًا أنه سيتم إحالتهم إلى الشرطة الإسرائيلية من أجل استكمال الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن المستوطنين الذين تسللوا عبر حدود سوريا أُعيدوا سالمين، موضحًا:"قواتنا هرعت إلى الموقعين وأعادت المتسللين بعد الاشتباك معهم".

وأوضحت القناة آي 24 الإسرائيلية، أن الإسرائيليون الذين تسللوا للأراضي السورية قبل ساعات هم مستوطنون يحاولون تأسيس مستوطنة جديدة في الجولان.

وأكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن الإسرائيليين اخترقوا الحدود السورية، من حركة "طلائعيو الباشان" الاستيطانية المتطرفة، وكانوا يريدون تأسيس مستوطنات فيما يطلقون عليها "غلاف الباشان" جنوب سوريا.