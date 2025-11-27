إعلان

جيش الاحتلال: نفذنا قرابة 1200 عملية في لبنان وقتلنا أكثر من 370 شخصًا

كتب-عبدالله محمود:

05:47 م 27/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته نفذت قرابة 1200 عملية في لبنان منذ 27 نوفمبر 2024 لتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وإحباط محاولات جمع المعلومات الاستخبارية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له الخميس، أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، نفذت قواته أكثر من 1200 عملية مركزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 شخصًا من حزب الله، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمكنت من تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله، وأحبط محاولات جمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيك البنية التحتية لحزب الله اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حزب الله اللبناني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب