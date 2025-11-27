جيش الاحتلال: نفذنا قرابة 1200 عملية في لبنان وقتلنا أكثر من 370 شخصًا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته نفذت قرابة 1200 عملية في لبنان منذ 27 نوفمبر 2024 لتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وإحباط محاولات جمع المعلومات الاستخبارية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له الخميس، أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، نفذت قواته أكثر من 1200 عملية مركزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 شخصًا من حزب الله، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمكنت من تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله، وأحبط محاولات جمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل.