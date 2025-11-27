بداية من الصيف المقبل.. ماكرون يطلق خدمة عسكرية تطوعية جديدة

فارس، فرنسا- (أ ب)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما سيبدؤون الخدمة العسكرية في العام المقبل ضمن برنامج جديد للخدمة العسكرية مدته 10 أشهر، في إطار سعي فرنسا لتعزيز قواتها المسلحة لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وقال ماكرون، في خطاب ألقاه في قاعدة فارس العسكرية بجبال الألب الفرنسية، "من المقرر إنشاء خدمة وطنية جديدة تدريجيا، ابتداء من الصيف المقبل".

وأضاف ماكرون أن المتطوعين الشباب سيخدمون في البر الرئيسي الفرنسي وأقاليم ما وراء البحار فقط، ولن يشاركوا في عمليات عسكرية خارج البلاد.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا لا تنظر في إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري الذي ألغي في البلاد في عام 1996.

وأعلن ماكرون، في وقت سابق من العام الجاري، عن اعتزامه إتاحة خيار جديد للشباب الفرنسي يتمثل في الخدمة العسكرية التطوعية.

وقال ماكرون إن فرنسا تسعى لتعزيز دفاعاتها في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تضع القارة الأوروبية أمام "خطر كبير".

وأعلن ماكرون تخصيص إنفاق عسكري إضافي بقيمة 5ر6 مليار يورو (6 ,7 مليار دولار) خلال العامين المقبلين.

وأضاف ماكرون أن فرنسا تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي السنوي إلى 64 مليار يورو بحلول عام 2027، وهو العام الأخير من ولايته الثانية، أي ما يعادل ضعف الإنفاق السنوي البالغ 32 مليار يورو عندما تولى الرئاسة في عام 2017.

ويضم الجيش الفرنسي حاليا نحو 200 ألف جندي عامل وأكثر من 40 ألف جندي احتياط، مما يجعله ثاني أكبر جيش في الاتحاد الأوروبي، بعد بولندا مباشرة. وتسعى فرنسا إلى زيادة عدد قوات الاحتياط إلى 100 ألف جندي بحلول عام 2030.