قرقاش عن "الحسابات الوهمية" بإكس: الأموال المهدرة أولى إنفاقها على غزة

كتب : مصراوي

02:50 م 27/11/2025

الدكتور أنور قرقاش

وكالات

علق أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية في الرئاسة الإماراتية، على الميزة الجديدة في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) التي تتيح معرفة موقع الحساب، وما أظهرته من وجود عدد كبير من الحسابات الوهمية.

وقال قرقاش في تدوينة على صفحته بموقع "إكس": "مع خاصية كشف الحسابات الوهمية في منصة إكس، يتضح لي أن الأموال التي تُنفق على هذه الحسابات لتزييف الواقع كان من الأفضل توجيهها لدعم أهل غزة. في الإمارات اخترنا دعم غزة وتخفيف المعاناة، حيث شكل دعمنا 45% من إجمالي المساعدات الإنسانية العالمية، وهذا هو الفرق بين الزبد وما ينفع الناس".

وتسمح ملفات تعريف حسابات "إكس" للمستخدمين بمعرفة تاريخ إنشاء الحساب ومكانه، سواء على مستوى البلد أو المنطقة، مع إمكانية تعديل إعدادات الخصوصية لإظهار المنطقة فقط دون الكشف عن البلد الكامل.

من جانبه، قال نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في "إكس"، إن هذه الميزة "تمثل خطوة أولى مهمة لتعزيز سلامة الفضاء الرقمي، ونخطط لتقديم المزيد من الأدوات للتحقق من صحة المحتوى على المنصة".

وأوضح بير أن الخاصية ليست دقيقة بشكل كامل، إذ يمكن أن تؤثر عوامل مثل السفر أو استخدام شبكات VPN على الموقع الذي يظهره الحساب.

أنور قرقاش الحسابات الوهمية غزة

