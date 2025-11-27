إعلان

فيديو مرعب.. ثعبان ضخم يسبح عبر مياه الفيضانات في تايلاند

كتب : مصراوي

01:54 م 27/11/2025

ثعبان يسبح عبر مياه الفيضانات

شوهد ثعبان ضخم يسبح عبر مياه الفيضانات في جنوب تايلاند، عقب هطول أمطار غزيرة، حيث اجتاحت عاصفة عاتية المنطقة، جالبةً مياه فيضانات عارمة تجاوز ارتفاعها ثمانية أقدام.
وتسببت الفيضانات في مقتل 33 شخصًا على الأقل، وفقًا لمسؤولين حكوميين نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأظهر مقطع فيديو لحظة تحرك الثعبان عبر مياه الفيضانات.



كما أدت الفيضانات العارمة التي تجتاح تايلاند، والتي وصل عمقها في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار، إلى إجبار السكان على استخدام كابلات وخطوط الكهرباء كحبال للموازنة والعبور، محاكين بذلك البهلوانيين لتجنب الغرق في الشوارع المغمورة.

