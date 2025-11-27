روسيا تحذّر من نشر منظومات "تايفون" الأمريكية.. وتؤكد: سنرد بشكل مناسب

حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من أن موسكو ستتخذ تدابير عسكرية في حال نشرت الولايات المتحدة أنظمة صواريخ "تايفون" متوسطة وقصيرة المدى في أي منطقة تهدد الأمن الروسي.

وأكد ريابكوف، أن موسكو سترد بشكل مناسب في حال ظهرت مثل هذه الأنظمة الصاروخية في مناطق تقوّض مصالحها الاستراتيجية، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

وتأتي تحذيرات ريابكوف، على خلفية تحركات منظمة "تايفون" الأمريكية القادرة على إطلاق صواريخ "توماهوك" وذخائر أخرى.

وذكرت تاس، أن الجيش الأمريكي سحب أنظمة "تايفون" الصاروخية من قاعدة "إيواكوني" الجوية في اليابان، بعد نشرها خلال المناورات الأمريكية اليابانية التي انتهت في 25 سبتمبر الماضي.

وعبّرت روسيا والصين عن قلقهما إزاء نشر أسلحة متوسطة المدى في منطقة آسيا الوسطى والمحيط الهادئ، محذرتين من مخاطر على الاستقرار الإقليمي.