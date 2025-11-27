إعلان

إعلام عبري يكشف الموعد النهائي لنزع سلاح حماس ووصول القوة الدولية

كتب : محمود الطوخي

10:18 ص 27/11/2025

حركة حماس

قالت القناة 14 العبرية، الخميس، إن من المقرر أن تصل طليعة قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة بحلول منتصف يناير المقبل، وفق الجدول الزمني الذي حددته الإدارة الأمريكية.

وذكرت القناة العبرية، أن طليعة القوة الدولية من المفترض أن تنتشر في رفح، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة.

إلى جانب ذلك، أفاد مسؤول أمريكي في مركز التنسيق المدني العسكري جنوبي إسرائيل، بأن عملية نزع سلاح غزة ستتم نهاية أبريل المقبل، وفق القناة العبرية.

في المقابل، تصر حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على أن مسألة نزع سلاح المقاومة هي شأن داخلي.

وتقع مدينة رفح ضمن منطقة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلف الخط الأصفر، خارج الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفق ما نتج عن خطة وقف إطلاق النار.

حركة حماس نزع سلاح حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي

