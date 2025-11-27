

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، العمدة السابق لعاصمة البلاد نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.

كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن الانتخابات المقررة في 30 نوفمبر ستكون اختبار الديمقراطية بالنسبة لهندوراس.

ووصف ترامب تيتو عصفورة، أنه "الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب الرئيس الفنزويلي مادورو".

ورجح ترامب، أن يرفض الشعب الذكي في هندوراس منافسة عصفورة اليسارية، وزيرة الدفاع السابقة ريكسي مونكادا، التي وصفها ترامب بـ"الشيوعية" المعجبة بفيدل كاسترو.

واستنكر ترامب أيضا المرشح الثالث، سالفادور نصرالله، الذي قال عنه ترامب إنه "ليس صديقا للحرية" وإنه "ينتحل صفة المعادي للشيوعية من أجل سحب الأصوات من عصفورة".

أضاف ترامب: "أن الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة، وبإمكاني أنا وتيتو أن نعمل معا لنحارب تجار المخدرات الشيوعيين، ونجلب المساعدة التي يحتاجها شعب هندوراس".

وتابع: "لا أستطيع أن أعمل مع مونكادا والشيوعيين ونصر الله ليس شريكا موثوقا به للحرية".

أضاف: "آمل في أن يصوت شعب هندوراس إلى جانب الحرية والديمقراطية وينتخب تيتو عصفورة رئيسا".

يذكر أن تيتو عصفورة، 67 عاما، زعيم الحزب الوطني المحافظ، سياسي من أصول فلسطينية، هاجرت عائلته إلى أمريكا اللاتينية في الأربعينات من القرن الماضي.

كان عصفورة عمدة للعاصمة الهندوراسية تيجوسيجالبا من 2014 حتى 2022، وفقا لروسيا اليوم.