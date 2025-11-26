إعلان

"محاكاة لهجوم جوي".. القوات الجوية الأمريكية تحلق فوق الكاريبي

كتب-عبدالله محمود:

09:49 م 26/11/2025

طائرات بي 52

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القوات الجوية الأمريكية، بأن قاذفات استراتيجية من طراز بي 52 حلقت فوق منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، يوم الاثنين الماضي في محاكاة حقيقية لهجوم جوي.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية، في بيان لها الأربعاء، أن تحليق القاذفات الاستراتيجية يهدف إلى دعم الاستقرار في منطقة الكاريبي.

وأوضح مسؤول في البنتاجون الأمريكي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القاذفات الإستراتيجية الأمريكية تحلق بوتيرة أسبوعية في منطقة الكاريبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات بي 52 القوات الجوية الأمريكية منطقة الكاريبي فنزويلا البنتاجون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة