"محاكاة لهجوم جوي".. القوات الجوية الأمريكية تحلق فوق الكاريبي

أفادت القوات الجوية الأمريكية، بأن قاذفات استراتيجية من طراز بي 52 حلقت فوق منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، يوم الاثنين الماضي في محاكاة حقيقية لهجوم جوي.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية، في بيان لها الأربعاء، أن تحليق القاذفات الاستراتيجية يهدف إلى دعم الاستقرار في منطقة الكاريبي.

وأوضح مسؤول في البنتاجون الأمريكي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القاذفات الإستراتيجية الأمريكية تحلق بوتيرة أسبوعية في منطقة الكاريبي.