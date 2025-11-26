جيش الاحتلال: نفذنا غارات لعزل الضفة.. وقتلنا 3 فلسطينين هاجموا قواتنا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية موسعة في شمال الضفة الغربية، زاعمًا بأن هناك معلومات استخباراتية رصدت إقامة بنى تحتية إرهابية في الضفة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات لعزل منطقة العملية قبل دخول القوات البرية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمشط حاليا عشرات المباني وتحقق مع فلسطينيين مشتبه فيهم شمال الضفة الغربية.

وأكد أن جيش الاحتلال قتلت 3 فلسطينيين شاركوا سابقا في هجمات على قوات الاحتلال، قائلا: "سنواصل العملية لمنع ترسخ الإرهاب وإزالة أي تهديد أمني في المنطقة".