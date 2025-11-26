أفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن شهود عيان، الأربعاء، بسماع إطلاق نار واندلاع مواجهات بالقرب من مقر مفوضية الانتخابات والقصر الرئاسي ووزارة الداخلية في غينيا بيساو، قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت قناة "فرانس 24"، إن عسكريين أعلنوا سيطرتهم على البلاد.

وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن قوة من الجيش اعتقلت الرئيس إمبالو وسيطرت على الدولة.

وجرت الانتخابات التشريعية في غينيا بيساو يوم الأحد الماضي، حيث ينافس الرئيس الحالي عمرو سيسوكو إمبالو، منافسه اللدود فرناندو دياس، واللذين حققا الفوز خلال الجولة الأولى في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأشارت رويترز، إلى أن إطلاق النار بالقرب من القصر الرئاسي استمر لمدة تقارب ساعة، ثم توقف بحلول الساعة 14:00 مساء، فيما لم يتضح على الفور المتورطين في إطلاق النار.

وأفادت الوكالة البريطانية، بتواجد قوات عسكرية كبيرة خارج القصر الرئاسي.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الرئيس إمبالو، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على لجنة الانتخابات لمنع الإعلان عن نتائج التصويت، زاعما أنهم على علاقة بالمرشح المنافس دياس دون تقديم أي أدلة على ذلك.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء الأسبق دومينجوس سيمويس بيريرا، الذي خسر الانتخابات أمام إمبالو عام 2019، تورط دياس بإطلاق النار.

وأوضح بيريرا، أنه ودياس كانا يحضرا اجتماعا مع مراقبي الانتخابات حينما اقتحم عدد من الأشخاص الغرفة لتنبيههم إلى سماع إطلاق نار في وسط مدينة بيساو.

وأكد بيريرا سلامة دياس وتواجده في بيساو.

واتهم بيريرا، إمبالو بمحاولة الإيحاء بتنفيذ انقلاب ليتمكن من إعلاتن حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن أشار إلى أنه سيُعلن خسارته الانتخابات رغم عدم تقديم أدلة على ذلك.

ويقول إمبالو، إنه نجا من 3 محاولات انقلاب، غير أن منتقديه اتهموه بافتعال الأزمات كذريعة للقمع.