أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أن التحركات الدبلوماسية والاتصالات المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية تشكّل ركيزة أساسية في دعم لبنان وحمايته من أي اعتداءات أو موجات تصعيد جديدة، مشددًا على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية الوطنية، يعد العمود الفقري لضمان استقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

وأوضح عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر بعبدا اللبناني، أن لبنان هو وطن لكل مكوناته وطوائفه، مؤكداً أن مصر لا تقبل إقصاء أي طرف من مكونات الدولة أو المجتمع اللبناني، بل ترى ضرورة مشاركة الجميع في تحمّل المسؤولية لصون سيادة لبنان واستقلاله.

وأضاف، أن مصر تبذل أقصى الجهود للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، والعمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، مشيراً إلى حرص القاهرة على أمن واستقرار لبنان، واحترام إرادته وقراراته الوطنية، مع ضرورة العمل الجماعي على خفض التصعيد واحترام سيادة الدولة اللبنانية.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالشأن اللبناني، وتسعى باستمرار إلى تعزيز الاستقرار في لبنان ودعم مؤسساته الوطنية.