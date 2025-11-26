رام الله - ( د ب أ)

بدأت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء عملية عسكرية في محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة الغربية ويفرض حظر التجول فيها ويعزلها عن باقي محافظات الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن رئيس الوزراء محمد مصطفى هاتف، اليوم، محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد، للاطلاع على التطورات الميدانية في المحافظة في ظل اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحافظة وفرض منع التجول وإغلاق الطرق بالسواتر الترابية".

ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس ومتابعته للتطورات في محافظة طوباس، وأصدر توجيهاته لكافة جهات الاختصاص في المؤسسات والدوائر الحكومية ولجان الطوارئ للتعامل مع "آثار العدوان على المحافظة والبلدات المحيطة، وتوظيف كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير ما يلزم واستمرار تقديم الخدمات".

وأفادت مصادر طبية بأن "طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع حالة اعتداء بالضرب المبرح على شاب من قبل جنود إسرائيل في بلدة طمون جنوب طوباس، ونقل على أثرها إلى المستشفى".

وقال محافظ طوباس أحمد أسعد إن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة لمحافظة طوباس برفقة جرافات عسكرية، التي شرعت بإغلاق الطرق المؤدية للمحافظة بالسواتر الترابية، ما يعني عزلها عن باقي محافظات الضفة الغربية".

وأضاف: "لأول مرة تشارك طائرات الأباتشي بالمناورة العسكرية منذ سنوات، حيث قامت بإطلاق رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق السكنية"، فيما داهمت قواته عدة منازل في مدينة طوباس وبلدات طمون، والفارعة وتياسير وأخرجت ساكني بعضها، وابلغتهم بالعودة بعد عدة أيام واتخذتها ثكنات عسكرية.

وندد الأسعد بـ "إجراءات الاحتلال التي تأتي في وقت تعاني منه محافظة طوباس من الاقتحامات اليومية، والتنكيل بالمواطنين عبر الحواجز العسكرية المحيطة بالمحافظة".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال فرضت منع التجول حتى إشعار آخر" ، لافتا إلى "إصداره توجيهات حفاظا على سلامة أبناء شعبنا بتعطيل دوام المدارس والمؤسسات، وابقاء لجان الطوارئ في كافة المناطق تحت الجاهزية، وأن تعمل في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير ما يلزمهم.

وأضاف محافظ طوباس أن "قوات الاحتلال تحد من حركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، ولا تسمح بالوصول لبعض الحالات المرضية التي تحتاج لرعاية طبية وأن هناك تواصل مع الصليب الأحمر الدولي للتدخل لنقل تلك الحالات والتعامل معها".

وناشد مؤسسات المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، للتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال والعقاب الجماعي الذي تفرضه على محافظة طوباس والتي تتخذها ساحة لتدريب قواتها.