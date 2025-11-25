قالت شبكة " سي إن إن" نقلا عن مسؤول أوكراني، الثلاثاء، إن هناك تقدم بشأن صياغة مسودة اقتراح جديدة لإنهاء الحرب، غير أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة ولم يتم الاتفاق على نص نهائي.

وأشار المسؤول، إلى التوصل لتوافق في الآراء في ما يخص غالبية النقاط، موضحا أن هناك خلافات بشأن 3 جوانب جوهرية على الأقل.

وأكد المسؤول، أنه لم يتم التوصل إلى قرار حتى الآن بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي ضمتها روسيا ول تسيطر عليها بعد، مضيفا "القول إننا لدينا صيغة اتفاق نقبلها الآن خاطئ".

وفي ما يتعلق بالاقتراح الأمريكي بتحديد قوام الجيش الأوكراني بنحو 600 ألف جندي، كشف المسؤول أن هناك رقما جديدا طُرح لكن كييف ترغب في مزيد من التغييرات قبل أن تؤكد موافقتها.

وأكد المسؤول، أن المقترح الوارد في خطة الـ28 نقطة بتخلي أوكرانيا عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" غير مقبول، محذّرا من أن هذا التنازل سيمثّل سابقة سيئة تمنح موسكو "حق النقض" على حلف الناتو الذي ليست من بين أعضائه.

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

وتأتي تصريحات المسؤول الأوكراني، منافية لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم.

وقال ترامب خلال الاحتفال الرمزي بعفو الرئاسة عن ديكين روميين في البيت الأبيض قبل عيد الشكر، إنه يعتقد أن إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات قريبا جدا، ورغم أنه ليس سهلا، لكنني أعتقد أننا سننجح في ذلك".