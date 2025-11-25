إعلان

بالتعاون مع السعودية.. لبنان يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات

بيروت - (د ب أ)

قام مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان، بتفكيك شبكة تهريب دولية وضبط كوكايين و"إكستازي"، كما أوقف الرأس المدبّر للشبكة بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدّرات في السعودية، حيث أشادت وزارة الداخلية والبلديات، بالتعاون الأمني القائم مع وزارة الداخلية السعودية.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان على موقعها على منصة (أكس) اليوم الثلاثاء أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي يفكك شبكة تهريب دولية ويضبط كوكايين وإكستازي ويوقف الرأس المدبّر بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدّرات في المملكة العربية السعودية".

من جهتها أشادت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، في بيان بالتعاون الأمني القائم مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الذي أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمكافحة المخدرات.

وأعلنت أن هذه العملية تؤكد "التزام لبنان الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة".

وأعربت الوزارة عن تقديرها "للجهود الاحترافية التي قامت بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ولعناصرها، لالتزامهم، كفاءتهم، ومثابرتهم على تنفيذ المهمات الدقيقة، رغم كل التحديات".

