قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول يجري محادثات مع مسؤولين روس في الإمارات، بعد أن توصلت واشنطن إلى تفاهمات أولية مع أوكرانيا بشأن مسودة خطة السلام.

ومنذ الإعلان عن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب قبل أسبوع، سادت أجواء فوضوية حول بنودها، إذ عبّرت كييف في البداية عن انزعاجها، قبل أن تبدي تفاؤلا بعد مراجعة الخطة مع الوفد الأمريكي في جنيف.

وتسعى الإدارة الأمريكية، إلى إقناع موسكو بمسودة خطة السلام، بعد أن توصلت إلى إطار محدّث ومحسن مع كييف.

وذكر المتحدث باسم وزير الجيش الأمريكي جيف تولبرت، أن دريسكول وصل إلى أبو ظبي يوم الاثنين وأجرى محادثات مع مسؤولين روس اليوم الثلاثاء؛ لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وأكد تولبرت، أن المحادثات تسير بشكل جيد ولا تزال واشنطن متفائلة.

وكشف مصدر، أن وفدا أوكرانيا يتواجد في أبو ظبي بقيادة رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، إذ يجري محادثات مع الوفدين الأمريكي والروسي.

ووفقا لمصدر مطلع، كان من المقرر أن يجتمع رئيسا المخابرات العسكرية الأوكرانية والروسية في أبو ظبي لمناقشة موضوع مختلف، غير أنه قدوم دريسكول غيّر خطتهم الأصلية.

بتوافق أمريكي أوكراني.. خطة محسّنة من 19 نقطة

وتمكن وفدا الولايات المتحدة وأوكرانيا خلال اجتماعهما في جنيف، يوم الأحد الماضي، من تحسين إطار اتفاق السلام المقترح، كما تمكنا من تقليص عدد بنوده من 28 نقطة إلى 19 فقط، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وأعلن مسؤول أمريكي، أن موافقة أوكرانيا على اتفاق السلام المطروح، غير أنه أشار إلى وجود بعض التفاصيل البسيطة التي يتوجب حلها.

في المقابل، لم يلمح الأوكرانيون حتى إلى موافقتهم، لكنهم أبدوا تفاؤلا كبيرا في ما يخص المحادثات.

وصرّح مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، بأن كييف وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات مشتركة في ما يخص الشروط الرئيسية للاتفاق الذي جرت مناقشته في جنيف.

أفاد مسؤولون أوكرانيون في تصريحات لـ"أكسويس"، بأن واشنطن وافقت على تعزيز مسودة الضمانات الأمنية التي اقترحتها في الخطة المكونة من 28 نقطة.

اتفق الوفدان الأوكراني والأمريكي على أن تتم مناقشة قضية التنازلات الإقليمية بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي.

كذلك، اتفق الجانبان على أن القضايا التي لا تتعلق بالسلام بشكل مباشر، بما في ذلك الأمن الأوروبي ومستقبل حلف الناتو والعلاقات الأمريكية الروسية، سيتم استبعادها من إطار الاتفاق.

بعد المسودة المحسنة.. روسيا تحذّر وتتمسك بـ"نص أنكوريج"

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أنه في حال انحرفت الوثيقة الجديدة عن التفاهمات التي يعتقد بوتين أنه توصل إليها مع ترامب في قمة ألاسكا، فإن موسكو لن تقبلها.

وشدد لافروف، على أن موسكو رحبت بالخطة الأمريكية الأولية، محذّرا من أنه إذا تم محو "نص أنكوريج (التفاهمات غير الرسمية التي توصلت إليها موسكو وواشنطن بشأن خطة السلام محتملة في أوكرانيا)" من التفاهمات الرئيسية، فإن الوضع سيختلف تماما بطبيعة الحال".

على ضوء التفاهمات الجديدة بين كييف وواشنطن، أشار عمروف إلى أن أوكرانيا تتطلع إلى تنظيم زيارة لزيلينسكي إلى واشنطن في أقرب وقت مناسب في نوفمبر الجاري، لإبرام اتفاق مع الرئيس الأمريكي، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.