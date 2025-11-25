مكتب نتنياهو: تسلمنا جثمان رهينة كانت محتجزة في غزة

كتب– محمد جعفر:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قوات الجيش تسلمت من الصليب الأحمر جثمان رهينة كانت محتجزة في غزة.

كانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت في وقت مبكر من اليوم، أنها عثرت على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين ما زالوا داخل قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان لها إن مقاتليها اكتشفوا جثة أحد أسرى الجيش الإسرائيلي أثناء عمليات البحث في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال وسط القطاع.

وأوضح مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عناصر الحركة تمكنوا بعد أيام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة، من انتشال جثة أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المتبقين، في إطار مساعي الحركة لإغلاق هذا الملف.

يشار إلى أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يسري في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر، عقب الحرب التي اندلعت إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء الاتفاق بناءً على مبادرة من 20 بنداً اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبموجبها أعادت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين منذ عملية السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى تسليم 25 جثة من أصل 28 ما زالت في القطاع، وفق ما نصت عليه بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت ضغط أمريكي.