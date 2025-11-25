موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إنه سيكون هناك حاجة لدور أوروبي " في مرحلة ما" خلال المباحثات بشأن البنية الأمنية للقارة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقلت تاس عن بيسكوف القول: إن إجراء مناقشات بشأن نظام أمني في أوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا سيكون "أمرا مستحيلا بدون مشاركة الأوروبيين".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، أكد بيسكوف مواقف موسكو السابقة. وقال إن روسيا تهدف لتحقيق أهدافها من خلال السبل الدبلوماسية.

وأوضح بيسكوف أن الخطة الأصلية المؤلفة من 28 نقطة يمكن أن تمثل أساسا للمباحثات، ولكن موسكو تدرك أنه تم تعديلها الآن.

ويذكر أنه خلال مباحثات يومي الأحد والاثنين الماضيين، عدلت الدول الأوروبية وأوكرانيا الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، التي تقترب من عامها الرابع.