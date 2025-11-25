رماد بركان في إثيوبيا يعرقل الرحلات الجوية فوق الهند

نيودلهي- (د ب أ)

تم إلغاء عدد من الرحلات المحلية والدولية في الهند أو تغيير مسارها اليوم الثلاثاء، بعد ثوران بركان كان خامدا لفترة طويلة في إثيوبيا، حيث نفث أعمدة من الرماد في الجو تناثرت في مناطق بالمجال الجوي الهندي.

ويشار إلى أن معظم الرحلات الجوية التي تضررت كانت في مطار دلهي، وشملت رحلات مغادرة وعودة.

وتم إلغاء ما لا يقل عن سبع رحلات دولية وإرجاء 10 رحلات اليوم ، حسبما ذكرت وكالة برس تراست اوف انديا، نقلا عن مسؤول بالمطار.

وألغت شركة إير انديا ما لا يقل عن 11 رحلة جوية منذ أمس الاثنين، عقب أن أصدرت هيئة الطيران الهندية مذكرة لتجنب المسارات المتضررة من الرماد البركاني. وقالت الشركة عبر منصة " اكس" إنها تقوم بعمليات تفتيش للطائرات التي حلقت في المجال الجوي، التي ربما تكون تأثرت بالرماد البركاني.

وقالت إدارة الأرصاد الهندية إنه تم رصد الرماد على ارتفاع نحو 10 كيلومترات، ويتجه نحو الغرب في اتجاه الصين.

وقال مسؤول إنه من المتوقع أن يخرج من المجال الجوي الهندي بحلول الساعة السابعة ونصف مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).