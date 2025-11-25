وكالات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع وزارة الرياضة في المملكة، صدور قرار يقضي بتوطين المهن في المراكز والصالات الرياضية التابعة للقطاع الخاص بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025.

ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 4 موظفين فأكثر، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، وفق ما جاء في بيان رسمي نشر الاثنين.

ويشمل القرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية، ومن بين هذه المهن: مدرب رياضي، مدرب كرة قدم محترف، مشرف رياضي، مدرب رياضي خاص، ومدرب ألعاب قوى محترف، بما يعزز جودة الخدمات الرياضية المقدمة في القطاع الخاص ويسهم في تطوير بيئة عمل احترافية داخل المنشآت الرياضية.

وفيما يتعلق بآليات الدعم، تقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج متعددة لمساعدة المنشآت على توظيف السعوديين، تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف وضمان الاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

كما أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح بالتفصيل نسب التوطين والمهن المستهدفة، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت بالأحكام لتجنب العقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويجسد هذا القرار التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة، حيث ستتولى وزارة الرياضة متابعة تطبيق القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فيما ستستفيد المنشآت من برامج الدعم والمحفزات المقدمة لتعزيز توظيف المواطنين وتطوير قدراتهم المهنية.