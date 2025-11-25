إعلان

حكومة غزة: مراكز مؤسسة غزة الإنسانية تحولت لمصائد موت جماعي

كتب : مصراوي

01:17 م 25/11/2025

مؤسسة غزة الإنسانية

وكالات
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن مؤسسة غزة الإنسانية "كانت غطاء إنسانيا زائفا وحولت مراكزها لمصائد موت وقتل جماعي"، وأكد استشهاد 2615 فلسطينيا من ضحايا التجويع قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية.

وكانت مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لسيطرة أمريكية وإسرائيلية قد أعلنت أمس انتهاء مهمتها الطارئة في القطاع، بعد أشهر من الجدل والانتقادات الدولية بشأن طبيعة عملها وآثاره الإنسانية.

وزعمت المؤسسة، في بيان، أنها "أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين، وأن العملية الإنسانية التي نفذتها ضمنت وصول المساعدات الغذائية إلى العائلات الفلسطينية وصولا آمنا".

غزة حكومة غزة مراكز مؤسسة غزة مؤسسة غزة الإنسانية

