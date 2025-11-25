إعلان

إسرائيل تغتال فلسطينيًا دهس جنديين في نابلس العام الماضي

كتب : مصراوي

02:22 ص 25/11/2025

جيش الاحتلال

وكالات

أعلنت إسرائيل، اغتيال فلسطيني متهم بالوقوف وراء هجوم دهس وقع في مايو 2024، وأسفر عن مصرع جنديين.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن مقاتلي "وحدة اليمام والشاباك" اغتالوا عبد الرؤوف اشتية، الذي قتل دهسا مقاتلين من كتيبة "ناحشون" عند أحد مداخل مدينة نابلس بمايو 2024.

وأضاف البيان، أنه بعد عام ونصف من المطاردة، وفي عملية مشتركة لقوات قطاع السامرة وشرطة إسرائيل والشاباك، اغتال مقاتلو اليمام ومقاتلو الشاباك قبل وقت قصير المخرّب اشتية، الذي نفّذ عملية الدهس في موقع 6 عند مدخل مدينة نابلس بتاريخ 29 مايو 2024، والتي قُتل فيها مقاتلا كتيبة ناحشون (90)، الرقيبان دِييغو غابرييل هرساج وإيليا هليل.

وأوضح البيان، أنه خلال عملية التعامل مع المبنى الذي كان يتحصّن فيه اشتية، تبيّن للقوات أنه متحصّن وهو مسلّح، وردّت القوات بإطلاق نار دقيق باتجاه الموقع بهدف تحييد التهديد وبعد تمشيط بواسطة مسيّرة، رُصد المخرّب وقد تمت تصفيته".

ووفق البيان، فإنه منذ هروبه من موقع العملية، أدار الشاباك والجيش الإسرائيلي جهدا استخباراتيا متواصلا وصولا إلى إغلاق الدائرة الذي نُفّذ هذا المساء على يد مقاتلي اليمام والشاباك وبقيادة قطاع السامرة.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى اغتيال اشتية اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال العملية عددا من المساعدين الذين عملوا مع المخرّب.

وشدد البيان على أن قوات الأمن تواصل العمل بجهود واسعة لإحباط الإرهاب، ضد كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء على مواطني إسرائيل وقوات الأمن، وفقا لسكاي نيوز.

جيش الاحتلال اغتيال فلسطيني فلسطين إسرائيل وحدة اليمام مقاتلي وحدة اليمام الشباك

