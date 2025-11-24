إعلان

الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لثلاثة أشهر ووقف الأعمال القتالية

كتب-عبدالله محمود:

09:24 م 24/11/2025

حميدتي

أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، موافقته على هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال القتالية لثلاثة أشهر، استجابة للجهود الدولية وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال حميدتي في بيان له اليوم الإثنين، إن الحرب أنهكت السودانيين وأصبح وقف نزيف الدم واجبا لا يتحمل التأجيل.

وأوضح حميدتي، أن الهدنة تأتي لتعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وفتح بارقة أمل الشعب السوداني، الذي أنهكته الحرب.

وأضاف حميدتي: "نأمل أن تطلع الرباعية بدورها في دفع الطرف الآخر للتجاوب مع هذه الخطوة".

وأكد حميدتي، أن قوات الدعم السريع، ستلتزم بتسهيل العمل الإنساني والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

ودعا حميدتي المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي إلى دعم الهدنة الإنسانية في السودان والمشاركة في آلية المراقبة الميدانية.

