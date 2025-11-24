اليمن.. مقتل 7 أشخاص في هجوم استهدف موكب محافظ تعز وقائد عسكري

صنعاء - (د ب أ)

سقط 7 قتلى اليوم الاثنين، في هجوم استهدف موكب محافظ تعز نبيل شمسان في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وفي بيان صحفي، أدانت قيادة محافظة تعز بأشد العبارات المحاولة الإجرامية الآثمة التي استهدفت موكب محافظ المحافظة وقيادة محور طور الباحة (اللواء الرابع مشاة جبلي) أسفل منطقة هيجة العبد بمحافظة لحج، معتبرة هذا العمل الغادر والجبان يمثل اعتداءً سافراً يستهدف تقويض الأمن والاستقرار وزعزعة السكينة العامة في المحافظة.

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن استشهاد خمسة من المرافقين، ومقتل اثنين من المهاجمين الخارجين عن القانون، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

واعتبر البيان أن هذا العمل الإجرامي يندرج ضمن مخططات العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، والتي لا تخدم سوى مليشيات الحوثي الإرهابية، وتسعى إلى الإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، والنيل من أمن المواطنين واستقرارهم، وجر المحافظة إلى حالة من الفوضى والاضطراب.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولة الإرهابية تعكس حالة اليأس والعجز التي تعانيها تلك العناصر، وإصرارها على مواصلة جرائمها في مواجهة صمود أبناء تعز ووعيهم الوطني، وتكشف حجم التحديات الأمنية التي تمر بها المحافظة في هذه المرحلة الحساسة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الهجوم استهدف موكب قائد اللواء الرابع مشاه جبلي العميد أبوبكر الجبولي ما أسفر عن مقتل اثنين مرافقيه وأحد المسلحين، قبل أن تعلن السلطات ارتفاع القتلى إلى سبعة.

يشار إلى أن معظم محافظتي تعز ولحج يقع تحت سيطرة القوات الحكومية، بينما يسيطر الحوثيون على بعض المناطق فقط.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم وسط تحركات أممية مستمرة لتحقيق السلام.