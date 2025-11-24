عقب جريمة قتل مروعة.. تمديد حظر التجوال في حمص بسوريا

وكالات

أعلنت إدارة قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة عصرًا من هذا اليوم.

وتضمنت الأماكن أحياء العباسية والأرمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين وعشيرة وزيدل وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة، وفق ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.

ودعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظًا على سلامتهم ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.

وتم فرض حظر التجوال مؤقتًا بمحافظة حمص وسط سوريا، أمس الأحد، عقب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل وزوجته، وفق ما أفادت أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وانتشرت قوى الأمن الداخلي داخل ومحيط بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص، لضمان الأمن والاستقرار، ومنع أي استغلال للحادثة لإثارة الفتنة الطائفية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية.

وأكدت الوزارة، في بيان عبر قناتها على تلجرام، أن الجهات المختصة تنفذ الإجراءات القانونية وتقوم بجمع الأدلة لتحديد الجناة وملاحقتهم، ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية.

وصباح الأحد، شهدت بلدة زيدل جنوب مدينة حمص جريمة قتل مروعة، إذ عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعًا طائفيًا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي، وفق ما قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، ونقلته "سانا".