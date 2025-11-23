البرهان لمستشار ترامب: ورقتك غير مقبولة

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رسالة لمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع كبار ضباط القوات المسلحة السودانية.

وقال رئيس مجلس السيادة: "نقول لمسعد بولس ورقتك غير مقبولة وإذا كنت تريد حلا فارجع لخارطة الطريق التي قدمناها".

وأشار البرهان، إلى أن الدولة السودانية مستهدفة ولابد من جمع الكلمة وتوحيد الصف من أجل مواجهة هذا الاستهداف، مؤكدًا أن الحلول التي يتم تقديمها حاليا دعوة صريحة لتقسيم السودان.

وتسأل البرهان، خلال حديثة "كيف يتم وقف إطلاق النار والمليشيا تحتل المدن والمناطق؟"، مشددًا على ضرورة تجميع المليشيات في مكان واحد وتسليمهم أسلحتها مع وجود ضمانات حقيقية.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن العديد من المبادرات التي طُرحت خلال الفترة الماضية من أجل حل الأزمة، مؤكدًا أنه تم رفض معظمهم لأنها تبقى على قوات الدعم السريع ضمن المشهد.