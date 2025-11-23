أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين في بيان، الأحد، اغتيال هيثم علي طباطبائي رئيس أركان حزب الله في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد ديفرين، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل ضد محاولات إعادة تسليح حزب الله، كما سيبقى ملتزما بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان.

زامير: سنواصل عملنا في لبنان للقضاء على التهديدات

صرّح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بأن جيش الاحتلال هاجم أعلى قائد عسكري في حزب الله، كما سيواصل عمله للقضاء على أي تهديدات فور ظهورها.

وأوضح زامير، أن هدف هجوم اليوم على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، هو منع تعاظم قوة حزب الله وضرب كل مكان يحاول الاعتداء على إسرائيل.

لبنان: نتمسك بالسياسة والدبلوماسية في مواجهة العدوان

في تعليقه على الهجوم الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية يتطلب تضافر كافة الجهود خلف الدولة ومؤسساتها.

وأشار سلام، إلى أن حماية المدنيين ومنع انزلاق الدولة نحو مسارات خطرة على رأس أولويات الدولة اللبنانية في المرحلة الراهنة، موضحا أن حكومته ستواصل العمل لحماية مواطنيها بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، مستهدفا رئيس أركان حزب الله اللبناني هيثم طبطبائي.