قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وثيقة، الأحد، إن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين قدّموا نسخة معدّلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأشارت وثيقة، إلى أن التعديل الأوروبي على خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا يرفض القيود التي ينص عليها مقترح ترامب، على القوات المسلحة الأوكرانية والتنازلات الإقليمية.

ويجتمع وفد أمريكي برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع وفد أوكراني في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأحد، بحضور مستشاري الأمن القومي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لمناقشة خطة السلام الأمريكية المقترحة.

ويدعو المقترح الأوروبي، إلى تحديد قوام الجيش الأوكراني بـ800 ألف جندي في أوقات السلم، بدلا من الحد الذي اقترحته الخطة الأمريكية المقدر بـ600 ألف جندي فقط.

إلى جانب ذلك، تطالب الوثيقة الأوروبية بأن "تبدأ المفاوضات بشأن تبادل الأراضي من خط التماس"، بدلا من تحديد مسبق يتضمن التنازل عن أراض يتم الاعتراف بتبعيتها لروسيا "بحكم الأمر الواقع".

وتقترح الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب بأوكرانيا، بتنازل كييف عن إقليم دونباس لصالح موسكو، مع اعتراف الولايات المتحدة وأوروبا بالتبعية القانونية لدونباس وشبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وصرّح مصدر لوكالة "رويترز"، بأن المقترح المضاد صاغته القوى الأوروبية الثلاث: فرنسا، بريطانيا، ألمانيا.

وأكد المصدر، أن الوثيقة الأوروبية تعتمد على الخطة الأمريكية كأساس لها، غير أنها تتناول بنودها فرادى مع اقتراحات بالحذف أو التغيير.

وفي ما يخص الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تقترح الوثيقة الأوروبية ضمانة مماثلة للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تعتبر الهجوم على إحدى دول الحلف، بمثابة هجوم على جميع الأعضاء وتفعيل "مبدأ الدفاع المشترك".

وتقترح الخطة الأمريكة، استخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب، لا سيما في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو.

لكن المقترح الأمريكي، حدد استثمارات بقيمة 100 مليار دولار فقط من الأصول الروسية المجمدة في جهود إعادة الإعمار التي ستقودها الولايات المتحدة، على أن تحصل واشنطن على نسبة 50% من أرباح المشروع.

وفي هذا الشأن تقول الوثيقة الاوروبية: "ستتم عملية إعادة إعمار أوكرانيا وتعويضها ماليا، بما في ذلك من خلال الأصول السيادية التي ستظل مجمدة لحين قيام موسكو بتعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

