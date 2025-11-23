إعلان

تصعيد خطير ضد الصين.. اليابان تعتزم نشر صواريخ قرب تايوان

كتب : مصراوي

02:53 م 23/11/2025

طوكيو - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، الذي يزور قاعدة عسكرية قريبة من تايوان، إن خطط طوكيو لنشر صواريخ في القاعدة تسير في المسار الصحيح، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو بسبب تايوان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كويزومي القول اليوم الأحد في ختام أول زيارة له للقاعدة الواقعة بجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان "نشر الصواريخ يمكن أن يساعد في خفض فرص شن هجوم مسلح على بلادنا".

وتعتزم اليابان أن تنشر صواريخ سطح - جو متوسطة المدى في يوناجوني، على بعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، وذلك ضمن تكثيف عسكري على سلسلة الجزر الواقعة في جنوبها.

وتعكس هذه الخطوة مخاوف طوكيو بشأن تزايد القوة العسكرية الصينية واحتمالية اندلاع اشتباك بسبب تايوان.

