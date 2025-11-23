بطريقة قسرية.. إعادة ما يقرب من 12 ألف لاجئ أفغاني من إيران وباكستان

كابول - (د ب أ)

أفاد مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، بترحيل أكثر من 11 ألفا و800 لاجئ أفغاني، بصورة قسرية، من دولتي باكستان وإيران المجاورتين، في يوم واحد.

وأفادت وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، بأن حمد الله فطرات، نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، شارك على صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تقريرا صادرا عن المفوضية العليا لمعالجة قضايا المهاجرين، يظهر عودة 2102 عائلة أفغانية، تضم 11 ألفا و855 فردا، إلى البلاد أمس السبت.

ودخل العائدون البلاد من خلال معابر: "إسلام قلعة" في هيرات، و"بولي أبريشام" في نيمروز، و"سبين بولدك" في قندهار، و"بهرامتشا" في هلمند، و"تورخم" في نانجارهار.

وأضاف فطرات أنه قد تم نقل 2287 عائلة عائدة (13 ألفا و246 فردا) إلى مناطق إقامتها الأساسية، فيما حصلت 1760 عائلة أخرى على ساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق، كان ما مجموعه 4268 لاجئا أفغانيا قد عادوا إلى البلاد من إيران وباكستان، بصورة قسرية أيضا.