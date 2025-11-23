نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة، مردفًا "ونحن نعمل وفقًا لذلك".

وقال نتنياهو، إن حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرة الجيش الإسرائيلي خارج منطقة "الخط الأصفر" والتعرض لجنوده، وفق ادعائه.

وتابع: "رددنا على محاولات حماس ودفعنا ثمنًا باهظًا وقتلنًا عددًا كبيرًا منهم واعتقلنا آخرين من أنفاق رفح"، مشيرًا إلى أن العمليات الفورية لإحباط الهجمات ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل تلقائي ودون الاعتماد على أي طرف أو الحصول على موافقات.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال نتنياهو، إنه في نهاية الأسبوع شن الجيش الإسرائيلي هجومًا في لبنان، مضيفًا "وسنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا".

وعلى الجانب الآخر، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن خروقاتها المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وحذرت حكومة غزة، في بيان اليوم الأحد، من أن استمرار "النهج العدواني للاحتلال سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة"، داعية الأطراف الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات.