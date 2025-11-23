بسبب إعصار فينا.. انقطاع الكهرباء عن الآلاف المواطنين شمال أستراليا



وكالات

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا، اليوم الأحد، بعد أن جلب إعصار مداري رياحا مدمرة إلى المنطقة، بما في ذلك العاصمة داروين، خلال الليل.

قال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد، إن إعصار فينا، هو إعصار من الفئة الثالثة، كان مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة يوم الأحد أثناء ابتعاده عن داروين بعد مروره بالمدينة في وقت متأخر من يوم السبت كإعصار مداري شديد.

وقالت رئيسة الوزراء، ليا فينوكيارو، إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 19 ألف شخص بسبب إعصار فينا الذي تسبب أيضا في أضرار في الممتلكات وغمر الطرقات، لكنه لم يسفر عن إصابات بين السكان.

أضافت فينوكيارو: "شهد هذا الإعصار منطقة متحدة ومستعدة لما سيحدث".

وحثت السلطات سكان مدينة داروين، على البقاء بعيدا عن خطوط الكهرباء المقطوعة، حيث بدأت الطواقم في تقييم الأضرار.

أعلن مطار داروين الدولي، الذي أُغلق يوم السبت كإجراء احترازي بسبب الإعصار، اليوم الأحد، أنه يعمل على استئناف العمل بمجرد أن يكون الوضع آمنا.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أن الأعاصير المدارية من الفئة الثالثة، وهي أقل من أعلى تصنيف للخطر بمستويين، عادة ما تلحق أضرارا بالمباني والمحاصيل والأشجار وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وفقا للغد.