

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء الكونجرس عن الحزب الديمقراطي بـ"الخيانة" بعد دعوتهم الجيش إلى عصيان أوامر إدارته.

وكتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "Truth Social": "يجب أن يكون الخونة الذين حثوا الجيش على عدم الانصياع لأوامري في السجن حاليا لقد كان هذا تحريضا على التمرد بأعلى المستويات، والتحريض على التمرد جريمة خطيرة".

وأضاف أن العديد من الخبراء القانونيين يتفقون مع رأيه بأن هؤلاء الأعضاء ارتكبوا جريمة.

جاءت تصريحات ترامب ردا على دعوة سابقة قدمها ستة أعضاء في الكونجرس من الديمقراطيين، لديهم خلفية عسكرية أو في مجال الاستخبارات، حيث حثوا الجيش الأمريكي على عدم تنفيذ أوامر إدارة ترامب إذا كانت تتعارض مع القانون.

وكان ترامب قد هدد هؤلاء الديمقراطيين يوم الجمعة بمشاكل خطيرة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال كانت في الماضي تستوجب عقوبة الإعدام، وفقا لروسيا اليوم.