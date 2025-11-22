رويترز: واشنطن تجهّز لحوار مباشر مع موسكو حول خطة أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تتطلع إلى عقد لقاءات مباشرة مع ممثلين عن روسيا "في وقت قريب جداً" لبحث خطتها الجديدة لتسوية النزاع الأوكراني، رغم عدم مشاركة موسكو في المشاورات المقرر عقدها هذا الأسبوع في سويسرا، مضيفًا أن التواصل المباشر مع الجانب الروسي قد يبدأ خلال الفترة المقبلة.

وتزامناً مع هذه التطورات، تستعد الولايات المتحدة لعقد اجتماع في جنيف الأحد المقبل، بمشاركة ممثلين عن واشنطن والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ومن المقرر أن يمثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف.

وتشير تفاصيل الخطة الأمريكية، التي كشفت عنها وسائل إعلام غربية، إلى مقترح يقضي باعتراف دولي بسيادة روسيا على القرم ودونباس ومناطق إضافية ستتنازل عنها أوكرانيا، مقابل حصول كييف على ضمانات أمنية شاملة من الولايات المتحدة وأوروبا.

كما تتضمن الخطة إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خطوط التماس، وانسحاب القوات الأوكرانية منها.