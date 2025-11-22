قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، السبت، إن من المتوقع أن تجري الولايات المتحدة وأوكرانيا مفاوضات في جنيف غدا الأحد، بحضور فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة؛ لمناقشة الخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تكشّفت ملامح الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في اوكرانيا، فيما حدد الرئيس دونالد ترامب عيد الشكر المقبل موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع أوكرانيا حول الخطة.

كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضي، لمناقشة الخطة الأمريكية.

وخلال التصال، اتفق الطرفان على إجراء مفاوضات شخصية بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين والدول الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقا لـ"أكسيوس"، من المتوقع أن يقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد المفاوض، الذي سيضم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وزير الجيش دان دريسكول، اللذين التقيا الرئيس الأوكراني في كييف يوم الخميس، حيث قدّما له الخطة الأمريكية رسميا.

وقال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الأوكرانيين لجعل الصفقة أفضل بالنسبة لهم، مضيفا "كانت الصفقة دائما تعاونا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن تفاصيل الخطة الأمريكية الحالية قد تتغير "لذا، فإننا نجري محادثات، وهذا هو تعريف المفاوضات".

في الجانب الأوكراني، عيّن زيلينسكي رئيس أركانه أندريه يرماك رئيسا لفريق التفاوض الأوكراني، فيما سيكون مستشاره رستم عمروف الذي تفاوض على الخطة الأمريكية مع ويتكوف وكوشنر نهاية الأسبوع الماضي، جزءا من الوفد أيضا.

في وقت سابق من اليوم، أجرى زيلينسكي عدّة اتصالات هاتفية بالقادة الأوروبيين، أطلعهم خلالها على موقف كييف من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وأكد مسؤول أوكراني، أن "جميع القادة الأوروبيين بدوا مصدومين لكنهم داعمون".

يشير "أكسويس"، إلى أن من المرجح أن يشارك مستشارو الأمن القومي من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في مفاوضات الأحد.

وتنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، على أن تتنازل كييف عن إقليم دونباس لصالح روسيا، وكذلك الموافقة على عدم انضمامها لحلف شمال الأطلسي الناتو، فضلا عن العفو عن الروس المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية غير مسبوقة، مماثلة للمادة الخامسة من مواثيق حلف الناتو، والتي ستلزم الولايات المتحدة وأوروبا بالتعامل مع أي هجوم ضد أوكرانيا باعتباره هجوم على الحلف بأكمله.