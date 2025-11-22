غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب وشرق لبنان

بيروت (د ب أ)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت عددًا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

كما نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة عصر اليوم استهدفت سيارة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة في بلدة كفررمان بجنوب لبنان. وألقت الطائرات المغيرة صاروخين جو–أرض على المنطقة المستهدفة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة: "بعد نحو 15 دقيقة، تعرضت أطراف الجبل الرفيع لجهة عربصاليم في جنوب لبنان لغارة جوية إسرائيلية، أُتبعت بغارة مماثلة استهدفت منطقة المحمودية الجنوبية. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة حرجية تقع بين بلدتي راشيا الفخار وكفرحمام في قضاء حاصبيا بجنوب لبنان".

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بعد ظهر اليوم على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك في وادي البقاع شرق لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلنت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفّذت عصر اليوم غارة جوية استهدفت سيارة على طريق وادي نحلة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم في جنوب لبنان.

وكان شاب قد قُتل في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم السبت، استهدفت سيارة على طريق بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

ويُذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، فضلًا عن استمرار وجودها في 5 نقاط بجنوب البلاد.